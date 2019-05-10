В Петрозаводске ведущие танцоры из разных стран мира проведут мастер-классы

Жители и гости столицы Карелии смогут посетить мастер-классы во время фестиваля современной хореографии "Nord Dance".

В рамках фестиваля ведущие танцоры и руководители коллективов проведут мастер-классы для всех желающих. Часть мастер-классов предполагает наличие специальной танцевальной подготовки у участников, некоторые уроки по своему уровню доступны более широкому кругу, рассказали в Музыкальном театре.

Норвежские мастера современной хореографии танца, занятые в постановке "Вирус", предлагают уникальное погружение в работу и художественный мир своего спектакля. Участникам мастер-класса будут даны различные танцевальные задания, а также пройдет репетиция выбранных сцен из спектакля.

Мастер-класс фламенко проводят Мариана Кольядо и Карлос Чаморро. Мариана Кольядо – универсальный танцор и талантливый педагог. Удостоена первой премии за сольную хореографию на XXI Хореографическом конкурсе испанского танца и фламенко в Мадриде и второй премии на II Международном фестивале танца в Альмерии. Карлос Чаморро обладает уникальным взглядом на фламенко, владеет балетными и современными танцевальными техниками, сочетая их со своим стилем.

Мастер-класс даст и петрозаводский хореограф Саша Козин. Хореограф обращает внимание участников на базовые принципы взаимодействия с пространством и предлагает искать ответы на вопросы: как меняется танец, когда мы имеем дело с постоянно изменяющимся пространством.

Мастер-класс знаменитого финского хореографа Сусанны Лейнонен познакомит участников с танцевальным языком, сочетающим в себе техники классического балета и современного танца.

Напомним, что фестиваль современной хореографии "Nord Dance" состоится в Петрозаводске с 8 по 16 июня и соберет коллективы, работающие в жанре современного танца, из России, Норвегии и Финляндии. В течение недели спектакли будут проходить на сценах Музыкального и Национального театров, а также театра "Творческая мастерская". Для всех, кто интересуется искусством современной хореографии, фестиваль предоставит возможность побывать на мастер-классах и лекциях. Продажа билетов на спектакли и мастер-классы фестиваля уже открыта. На сайте Музыкального театра можно познакомиться с полной программой фестиваля и коллективами-участниками.