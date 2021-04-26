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В Петрозаводске вновь будут собирать вещи для семей, попавших в трудную ситуацию

Новости. Общество
08:05, 27 Апреля 2021
фото: Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия
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В столице Карелии пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф» по сбору вещей для нуждающихся.

Подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения по Петрозаводску и Прионежскому району 13 мая проводит благотворительную акцию «Добрый шкаф». Для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут собирать одежду, обувь, товары первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности).

«Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства. Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию», - пишут организаторы акции в паблике Центра.

Жителей Петрозаводска просят поделиться, прежде всего, одеждой для мужчин и детей.  Также принимаются продукты с длительным сроком хранения.

В день проведения акции, 13 мая, вещи примут в мобильном пункте: автомобиль «Газель» с 13.00 до 19.00 часов будет стоять у ТЦ «Добрыня» (ул. Ровио, д.11).

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Комментарии

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наташка
2021-04-27 09:38:32
Оффу насыпьте картохи
Off
2021-04-27 09:47:22
наташка, мужик ..картоха ..предел твои мечтаний ? Голодаешь поди , ведь тролль -существо бедное и продажное :)
Михаилъ
2021-04-27 09:31:22
А в Лихтенштейне по 100.000 долларов в год на человека тратит государство! Там вещи для нищих собирать не надо!
Off
2021-04-27 08:52:21
Редакция ,удачно поставила рядом две новости - про раздачу ленточек и сбор вещей нуждающимся . Символично . В этом, весь режим...... .
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