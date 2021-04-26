В Петрозаводске вновь будут собирать вещи для семей, попавших в трудную ситуацию

В столице Карелии пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф» по сбору вещей для нуждающихся.

Подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения по Петрозаводску и Прионежскому району 13 мая проводит благотворительную акцию «Добрый шкаф». Для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут собирать одежду, обувь, товары первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности).

«Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства. Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию», - пишут организаторы акции в паблике Центра.

Жителей Петрозаводска просят поделиться, прежде всего, одеждой для мужчин и детей. Также принимаются продукты с длительным сроком хранения.

В день проведения акции, 13 мая, вещи примут в мобильном пункте: автомобиль «Газель» с 13.00 до 19.00 часов будет стоять у ТЦ «Добрыня» (ул. Ровио, д.11).