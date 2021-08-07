В Петрозаводске вновь сменился директор Троллейбусного управления

С сегодняшнего дня к обязанностям директора ПМУП «Городской транспорт» приступил Виктор Клещев, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Свой рабочий день мэр столицы Карелии сегодня, 10 августа, начал с визита в муниципальное предприятие «Городской транспорт». Владимир Любарский встретился с коллективом Троллейбусного управления и его новым руководителем. Об этом глава Петрозаводска пишет на своей странице в соцсетях.

«С сегодняшнего дня к обязанностям директора ПМУП „Городской транспорт“ приступил Виктор Клещев. Виктор Петрович с предприятием знаком — он руководил троллейбусным управлением порядка четырех месяцев с февраля 2019 года», — сообщил Владимир Любарский.

Напомним, Виктор Клещев родился в городе Алма-Ата. Живет и работает в Петрозаводске с 1980 года. Учился в Ленинградском авиационно-техническом училище, в 1984 году заочно окончил экономический факультет Киевского института инженеров гражданской авиации. До прихода в 2019 году в Троллейбусное управление был генеральным директором Аэропорта «Петрозаводск».

По словам мэра города, Петрозаводск сейчас находится на подступах к транспортной реформе, которая, на его взгляд, должна решить вопрос с транспортным сообщением в столице республики.

«Само транспортное сообщение, сама схема сегодня вызывает ряд вопросов. Она сложилась таким образом, что автобусы задавили троллейбусы — это объективный факт. И это надо исправлять», — считает мэр Петрозаводска.

Владимир Любарский уточнил, что он категорически не согласен с теми, кто считает, что троллейбусы нужно отменить. По его мнению, наличие контактной сети, дешевизна троллейбусных перевозок, да и история Петрозаводска говорит о том, что троллейбусы надо сохранять.

«И очень рад, что наши возможные партнеры — ВЭБ.РФ, Сбербанк и Росдорнии — все высказались за сохранение троллейбусов. Об этом же в книге „100 советов мэру“ пишут урбанисты Варламов и Кац. Убежден, что необходимо не только обновлять подвижной состав, но и инфраструктуру предприятия», — пишет Владимир Любарский.

Как отметил глава Петрозаводска, разработка новой комплексной схемы осуществления пассажирских перевозок займет порядка 10 месяцев. После этого власти города планируют переходить на регулируемые тарифы.

«У нового руководителя ПМУП „Городской транспорт“ сейчас две основные задачи: прогрузиться в то состояние предприятия, в котором оно находится сегодня, и стать полноправным участником транспортной реформы, чтобы интересы троллейбусного управления были в полной мере учтены. Путь не легкий, не самый короткий, но понятный», — считает глава города.

Напомним, в последний раз руководитель в Троллейбусном управлении менялся в сентябре прошлого года. Тогда Елену Стронк уволили без объяснения причин. Директором был назначен Геннадий Няккоев.