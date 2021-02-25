В Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо (ВИДЕО)

Водитель автобуса был вынужден остановиться на трассе из-за возникшей неисправности.

Дорожное происшествие произошло ранним утром 26 февраля на Древлянском кольце в Петрозаводске.

"Автобус, по всей видимости, едва не потерял заднее левое колесо. Простоял на проезжей части более 7 часов. После "реанимации" своим ходом поехал дальше. Так что, уважаемые пассажиры, держитесь за поручни", - сообщает паблик "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

Инцидент на дороге зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.