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В Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:48, 26 Февраля 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Водитель автобуса был вынужден остановиться на трассе из-за возникшей неисправности.

Дорожное происшествие произошло ранним утром 26 февраля на Древлянском кольце в Петрозаводске.

"Автобус, по всей видимости, едва не потерял заднее левое колесо. Простоял на проезжей части более 7 часов. После "реанимации" своим ходом поехал дальше. Так что, уважаемые пассажиры, держитесь за поручни", - сообщает паблик "Подслушано у водителей Птз и Карелии"

Инцидент на дороге зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.

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Комментарии

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David.
2021-02-26 14:05:51
Какой же это автобус? Это классический скотовоз.
кир
2021-02-26 13:58:46
На линию выпустили как?
Гость
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