В Петрозаводске водитель автобуса возил ребенка на торпеде (ФОТОФАКТ)

Пассажиры автобуса были шокированы поездкой с ребенком на торпеде.

Пассажиры автобуса №12 в Петрозаводске рассказали в соцсети, как водитель ехал за рулем, а рядом на торпеде у него, где лежат деньги, сидел ребенок. По словам очевидцев, ребенок периодически прислонялся к лобовому стеклу, никаких ремней безопасности у него не было.

Подробности читайте на «МК в Карелии».