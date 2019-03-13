В Петрозаводске водитель иномарки сбил женщину и врезался в стоящий автомобиль

Новости по теме
Загрузка...
Авария произошла 12 марта на улице Дружбы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 7.00 на ул. Дружбы, 15 водитель KIA Rio при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Lacetti и совершил наезд на 32-летнюю женщину.
Автомобили получили механические повреждения.
Пешеход пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
12.03.2019, 15:33
10.03.2019, 14:30
11.03.2019, 22:00
10.03.2019, 11:00
07.03.2019, 14:07
Аналитика
Сегодня 10:08
Политкухня
Россиян устраивает президент, который находится у власти почти 20 лет.
11.03.2019 15:47
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
11.03.2019 12:03
Чтиво
Сегодня 09:18
Без политики
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
Медиа
Новое
Сегодня 09:29
Опрос
За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
Комментарии