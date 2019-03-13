В Петрозаводске водитель иномарки сбил женщину и врезался в стоящий автомобиль

Россиян устраивает президент, который находится у власти почти 20 лет.

Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.

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