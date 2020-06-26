В Петрозаводске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

Наезд произошел на территории двора, сообщают в Госавтоинспекции.

В пятницу, 26 июня, в Петрозаводске 33-летний водитель, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 6-летнюю девочку - пешехода, которая находилась во дворе дома без сопровождения родителей. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

ДТП произошло по адресу: Петрозаводск, ул. Зеленая, д.10.

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