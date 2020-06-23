Велосипедиста госпитализировали после жесткого автонаезда в Карелии (ФОТО)

Авария произошла вечером 23 июня в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.

На подъезде к МАПП "Вяртсиля" в 22.45 23-летний водитель без прав, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", сбил велосипедиста, который двигаясь в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали: 35-летний велосипедист, который был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ, и 25-летняя пассажирка автомобиля – ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Пудоже.