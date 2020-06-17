Пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Карелии

ДТП произошло 17 июня в Пудоже, сообщили в ГИБДД Карелии.

На перекрестке улиц Комсомольской и Ленина в 12.21 при проезде перекрестка неравнозначных дорог 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" сбил 61-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.

Пенсионерка получила травмы. Позднее она самостоятельно обратилась в Пудожскую ЦРБ. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при выполнении маневров и не создавать своими действиями опасных аварийных ситуаций.

Ранее автомобиль сбил пожилого велосипедиста на трассе в Карелии.