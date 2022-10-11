В Петрозаводске водитель избил пешехода, неправильно, по его мнению, перешедшего дорогу

Стихийная дискуссия о правилах дорожного движения на улице Краснофлотская была завершена удлинителем для автоинструмента, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, причинившего прохожему легкий вред здоровью. Он был признан виновным в преступлении.

Как было установлено в суде, в декабре 2021 года обвиняемый подошел к потерпевшему, до этого перешедшему дорогу на улице Краснофлотская, и указал на необходимость соблюдения ПДД. Пешеход возразил, что никаких правил не нарушал. В результате разгорелся конфликт — мужчина достал из машины удлинитель для инструмента и несколько раз ударил ими пешехода.

Нанесенные травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью. В суде петрозаводчанин признал вину и извинился перед избитым пешеходом.

Суд назначил виновному 280 часов обязательных работ, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.