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Новости. Происшествия
15:34, 15 Декабря 2018
фото: Евгения Талыпова / АиФ

В Петрозаводске водитель маршрутки зажал в дверях пенсионерку и заставил ее бежать за автобусом

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В Сети обсуждают возмутительный конфликт водителя петрозаводской маршрутки с пожилой пассажиркой.

Читательница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" рассказала, как субботним утром водитель маршрутки №26 зажал в дверях ее мать, пытавшуюся зайти в автобус на остановке на Кукковке.

"При посадке в маршрутку 26 водитель закрыл двери и поехал, не дожидаясь, когда она сядет в автобус. Дверьми ей зажало руки, в салоне оказалась сумка и пакет, руки выдернуть она не смогла и была вынуждена бежать за автобусом, набирающим скорость",- рассказала дочь пострадавшей.

По ее словам, затем водитель все-таки "освободил" пенсионерку.

"В итоге сумку она выдернула, пакет остался в салоне. Другие пассажиры, видимо, призвали к разуму водителя, тот остановился и открыл двери. Мама в состоянии шока зашла в салон, и водитель начал движение по маршруту. Рассказала, что гнал всю дорогу, будто черти за ним гнались",- сообщает автор поста в соцсети "Вконтакте". 

Как утверждает дочь предполагаемой пострадавшей, пожилая женщина оказалась в шоковом состоянии и не запомнила номер транспортного средства, однако у ЧП есть свидетели. Дозвониться до компании, которая обслуживает маршрут, дочери пенсионерки не удалось. 

"Я позвонила в 051 с жалобой, а в понедельник на штабе в мэрии донесу обстоятельства до зама главы", - написала автор.  

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Комментарии

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holden321
2018-12-15 15:56:15
А вы меня заставляете читать желтые заголовки :)
Водитель бы "заставил", если бы намеренно поехал видя что ее зажало в двери.
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