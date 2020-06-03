В Петрозаводске водитель напилась после того, как врезалась в дерево

ДТП произошло сегодня рано утром на Онежской флотилии, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

По данным ГИБДД, 4 июня в 5 утра на Онежской флотилии водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части и врезалась в дерево.



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Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, усомнились в трезвости автоледи и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Женщина пояснила, что употребляла спиртные напитки после совершения ДТП.



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На водителя 1988 года рождения составлен протокол за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.

За данное нарушение женщине грозит штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством 1,5 - 2 лет.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.



© ГИБДД Петрозаводска

Ранее пьяный водитель в Карелии "влетел" в дерево – автомобиль сгорел.