890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы отыскали жителя Карелии, задолжавшего фирме 170 тысяч рублей
03.06.2020 18:40
Мотоциклист влетел в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
03.06.2020 19:03
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
За минувшие сутки жители Карелии отдали мошенникам более 320 тысяч рублей 2
03.06.2020 17:14
Министр соцзащиты Карелии будет судиться из-за штрафа
Сегодня 06:40

В Петрозаводске водитель напилась после того, как врезалась в дерево

Новости. Происшествия
14:47, 04 Июня 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

ДТП произошло сегодня рано утром на Онежской флотилии, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

По данным ГИБДД, 4 июня в 5 утра на Онежской флотилии водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части и врезалась в дерево.


© читатель Столицы на Онего

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, усомнились в трезвости автоледи и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Женщина пояснила, что употребляла спиртные напитки после совершения ДТП.


© ГИБДД Петрозаводска

На водителя 1988 года рождения составлен протокол за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.

За данное нарушение женщине грозит штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством 1,5 - 2 лет.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.


© ГИБДД Петрозаводска

Ранее пьяный водитель в Карелии "влетел" в дерево – автомобиль сгорел.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-04 15:21:46
Каждый день полудикие напиваются и едут. Законы смертельные сделать не могут бестолочи-депутаты. Сколько ещё протянем?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

Сегодня 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 2
Сегодня 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»