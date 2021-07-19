В Петрозаводске водитель-пенсионер устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на улице Ломоносова.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувший понедельник, 19 июля в 18.50 в районе дома № 28 по улице Ломоносова 72-летний водитель автомобиля Renault Symbol при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Honda. 38-летний мотоциклист двигался по главной дороге.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, не обошлось без травм для мотоциклиста.