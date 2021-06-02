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В Петрозаводске водитель подверг опасности жизнь маленького пассажира

Новости. Происшествия
12:01, 03 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водитель в Петрозаводске нарушил правила перевозки детей и был оштрафован, сообщили в Госавтоинспекции города.

Утром 3 июня автоинспекторы Петрозаводска проконтролировали соблюдение правил перевозки детей у детского сада № 93.

Было выявлено одно нарушение — 10-летний ребенок на заднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям о необходимости соблюдения правил перевозки и использования детских удерживающих устройств.

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