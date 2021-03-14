В Петрозаводске водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

Нелепая авария произошла утром 15 марта в столице Карелии.

Сегодня в половине десятого утра на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Ригачина произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Судя по видео с камеры наблюдения, автомобиль, спускавшийся по проспекту Невского, не вписался в поворот либо не предоставил преимущества автомобилю, двигавшемуся справа на пересечении равнозначных дорог.

Само столкновение произошло по касательной. После этого, как пишут в паблике, одна из машин скрылась с места происшествия.

Дорожное происшествие снято камерой видеонаблюдения компании "Сампо". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".