В Петрозаводске водитель заплатил 3 тысячи рублей за стоявшего в машине ребенка

Сотрудники Госавтоинспеекции Петрозаводска оштрафовали водителей, которые нарушили правила перевозки детей, сообщили в ведомстве.

Еженедельно Госавтоинспекция Петрозаводска проводит мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку детей-пассажиров. Мероприятия проводятся у образовательных организаций, торговых центров, детских поликлиник.

В минувший вторник рейд проходил у детской поликлиники в центре Петрозаводска. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли соблюдение правил перевозки детей в личном транспорте.

В ходе мероприятия пресечено два нарушения правил перевозки: в первом автомобиле 9-летний мальчик перевозился на заднем сиденье, ремнем безопасности пристегнут не был; во втором случае в автомобиле находилось 3 ребенка, один из детей стоял между сиденьями.

Водители-нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

В ГИБДД напомнили, что в настоящее время за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и обеспечивать безопасность детей в автомобилях.