В Петрозаводске водителей проверят на трезвость

В субботу и воскресенье в столице Карелии пройдут рейды «Контроль трезвости».

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 14 и 15 января в городе пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

В ГИБДД Петрозаводска напоминают, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре автомобилей, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т. д.

Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в 2022 году сотрудники ДПС отстранили от управления 932 пьяных водителя. За этот же период зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием таких водителей, в которых один человек погиб, 15 — получили травмы.