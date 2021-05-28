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В Петрозаводске водителей проверят на трезвость

Новости. Общество
08:29, 29 Мая 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

В субботу сотрудники ГИБДД Петрозаводска проведут традиционные массовые рейды на улицах города.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 29 мая пройдет «Контроль трезвости».

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27.05.2021 10:07

За 4 месяца в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 200 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоиснпекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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кир
2021-05-29 08:47:04
Достали.
Изя
2021-05-29 09:31:58
Не езди пьяным и всё будет олрайт )))
Гость
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