Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Скрывавшийся в Грузии жестокий убийца выслушал суровый приговор суда в Карелии 8
17.03.2021 14:41
В Петрозаводске на ремонт 8 улиц планируют потратить около 490 млн рублей 20
17.03.2021 16:29
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда 24
17.03.2021 21:15
Житель Карелии проверил свой лодочный гараж и пошел за помощью в полицию
17.03.2021 18:40
За просмотром телепередач пенсионерка в Карелии не заметила, как спасатели взломали дверь в ее квартире 5
17.03.2021 15:54
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
Сегодня 10:30
У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей 2
17.03.2021 19:10

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска встали на пути 100 пьяных водителей

Новости. Происшествия
10:58, 18 Марта 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

За два месяца в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 100 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции города.

За два месяца текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами более 100 нетрезвых водителей, сообщает паблик Госавтоинспекция Петрозаводска.

Накануне 22-летний водитель автомобиля Ford Focus отстранен от управления на улице Мичуринской. Автомобиль нарушителя перемещен на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-18 11:50:21
При таком числе нарушителей были и левые деньги. Сколько их? Никто не знает. Не могут быть менты кристально чистыми в темном и воровском обществе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:50
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 2
Сегодня 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»