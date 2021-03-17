Сотрудники ГИБДД Петрозаводска встали на пути 100 пьяных водителей

За два месяца в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 100 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции города.

За два месяца текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами более 100 нетрезвых водителей, сообщает паблик Госавтоинспекция Петрозаводска.

Накануне 22-летний водитель автомобиля Ford Focus отстранен от управления на улице Мичуринской. Автомобиль нарушителя перемещен на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.