В Петрозаводске врачи спасли автомобилиста с редкой болезнью сердца

Медики Республиканской больницы вернули к жизни мужчину с расслоением аорты, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Петрозаводске врачи спасли 45-летнего мужчину, который за рулем почувствовал жгучую боль за грудиной, онемение ног и нехватку воздуха. В БСМП медики провели ряд исследований и определили расслоение аорты.



Пациента срочно перевели в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, где хирурги его прооперировали. В отделении реанимации мужчине двое суток проводили интенсивную терапию, после чего перевели в кардиохирургическое отделение.



Сейчас он продолжает лечение дома, проходит социальную и бытовую реабилитацию. Все функции, которые были под угрозой, восстановлены.



В спасении жизни пациента участвовала бригада специалистов БСМП и Республиканской больницы. В том числе дежурный терапевт Эльвира Лебедева, дежурный хирург Евгений Арифметиков, рентгенолог Владимир Зыков, кардиолог Яна Стратова, сердечно-сосудистые хирурги Владимир Тюкачёв, Евгений Лашков, Дмитрий Мовчан и Федор Бражник, анестезиолог-реаниматолог Владимир Меренков.



