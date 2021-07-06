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В Петрозаводске временно отменены рейсы на Санкт-Петербург и Костомукшу

Новости. Общество
16:47, 06 Июля 2021
фото: © vokzal.karelia.ru

Петрозаводский автовокзал предупредил о временной приостановке двух важных рейсов.

Автовокзал Петрозаводска предупредил о временной приостановке по техническим причинам двух рейсов. Эта информация появилась на сайте «Карелавтотранса».

Так, с 6 по 11 июля не будет курсировать рейс № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09.00 (из Санкт-Петербурга в 17.20).

На тот же срок временно отменяется рейс «Петрозаводск — Костомукша» через Сегежу, который обычно отправляется из Петрозаводска в 21.30 (из Костомукши — в 12.00).

На сайте уточняют, что в расписании возможны оперативные изменения.

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Комментарии

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Сеня
2021-07-06 16:57:12
Шарага совсем обленилась , на людей наплевала . а спроса с неё нет .
Гость
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