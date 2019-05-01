В Петрозаводске введут ограничение на проезд большегрузов по городу

В Петрозаводске уже этим летом будет ограничено движение большегрузного транспорта по городским дорогам.

В марте этого года в Петрозаводске состоялось первое заседание профильной рабочей группы по улучшению транспортной инфраструктуры и логистики карельской столицы. В нем приняли участие депутаты Петросовета, представители городской администрации и ГИБДД. Они рассмотрели предложения по улучшению организации движения грузового транспорта и повышению безопасности на улицах города. В частности, инициативу об ограничении движения грузовиков, с которой выступил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"Проблема большегрузного транспорта в Петрозаводске приобрела катастрофические масштабы. К нам в Петросовет поступает очень много жалоб от горожан на фуры торговых сетей, которые при разгрузке товаров преграждают тротуары, улицы и въезды во дворы. По дорогам города ездят многотонные машины, которые перевозят крупногабаритные грузы, они наносят огромный ущерб асфальтовому покрытию и создают пробки. Кроме этого, в Петрозаводске в последние годы резко увеличилось количество ДТП с участием грузовых машин, зафиксированы даже смертельные случаи при таких авариях. Есть данные о том, что большегрузы ездят по аварийным мостам в нарушение знаков, ограничивающих движение по весу. В ГИБДД разделяют нашу тревогу: когда здоровенные фуры с камнями двигаются по центру города, это неправильно. Мы должны принять незамедлительные меры по урегулированию сложившейся ситуации", - рассказал Боднарчук.

Интервью со спикером Петросовета читайте далее.