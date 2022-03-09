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В Петрозаводске выявили 175 нарушений при уборке крыш и дворов от снега и льда

Новости. Общество
11:01, 14 Марта 2022
фото: © Сергей Куликов / Интерпресс

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Всего специалисты мэрии проверили более 500 многоквартирных домов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с начала марта сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 512 многоквартирных домов, выявив 246 нарушений.

Большая часть нарушений связана с уборкой снега и льда на пешеходных дорожках, а также кровлях зданий. В связи с весенними перепадами температуры управляющим организациям было дано указание усилить контроль над содержанием дорожек и крыш. Кроме того, более 70 нарушений касались содержания систем водо- и электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций были направлены уведомления об устранении нарушений. Организациям, не исправившим нарушения, в дальнейшем грозит административная ответственность.

Сообщить о замеченных нарушениях горожане могут в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному телефону 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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