В Петрозаводске выступит уникальный барабанщик из Швейцарии

В карельской столице швейцарский музыкант создал экспериментальную ударную установку.

В Петрозаводске выступит уникальный швейцарский барабанщик Паскаль Лопина. Он известен в мире альтернативной музыки как экспериментатор в области звука и автор саундтреков к нескольким фильмам, выставкам и шоу.

Российский мини-тур Паскаля приурочен к ежегодному фестивалю современного аудиовизуального искусства Inversia, который открывается в Мурманске 7 февраля. Накануне фестиваля, 6 февраля, швейцарский барабанщик даст единственный концерт в петрозаводском клубе "Культура". Для этого выступления Паскаль собрал экспериментальную ударную установку, в которой традиционные барабаны дополнены усилителями звука и сетью электронных датчиков и микрофонов.