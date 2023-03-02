В Петрозаводске за год появилось более 300 новых магазинов

В 2023 году количество объектов розничной торговли в Петрозаводске достигло 2419 единиц.

Это на 386 больше, чем в 2021 году.

Такой вывод следует из сравнения двух отчетов о работе администрации города — за 2021 и за 2022 год.

В этих документах приведена статистика развития розничной торговли.

Например, в 2021 году в Петрозаводске насчитывалось 897 непродовольственных магазинов, а в 2022 году их количество сократилось до 862. При этом число специализированных продовольственных магазинов не увеличилось. По отчетным данным в городе работает 637 таких торговых точек.

Количество нестационарных торговых объектов выросло с 442 до 457, а гипермаркетов — сократилось с 35 до 33.

При этом в отчете за 2022 год перестали отдельно учитываться торговые центры, но появилась отдельная цифра для «прочих магазинов» — в Петрозаводске 425 таких объектов. В документе 2021 года их не было и это повлияло на общую статистику.