В Петрозаводске за сутки произошло три пожара

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В воскресенье, 7 июля, на трех улицах города горел мусор, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 14.43 на ул. Чистой, 3 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 1 кв м.
В 18.04 мусор загорелся на ул. Дружбы, 13. Площадь повреждения составила 4 кв м. Столько же мусора сгорело и на ул. Маршала Мерецкова, 6 в 20.39.
Причины, виновные устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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