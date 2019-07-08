В Петрозаводске за сутки произошло три пожара

В воскресенье, 7 июля, на трех улицах города горел мусор, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.43 на ул. Чистой, 3 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 1 кв м.



В 18.04 мусор загорелся на ул. Дружбы, 13. Площадь повреждения составила 4 кв м. Столько же мусора сгорело и на ул. Маршала Мерецкова, 6 в 20.39.

Причины, виновные устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.