В Петрозаводске за выходные поймали 12 пьяных водителей

В минувшие выходные в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 12 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции города.

Нарушителей, которых остановили в эти выходные в Петрозаводске, за управление транспортным средством в состоянии опьянения ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

«Уважаемые жители и гости нашего города! Помните, что управление любым транспортным средством в состоянии опьянения может привести к печальным последствиям как для вас, так и для совершенно невинных людей. Не позволяйте себе, своим родным и близким и даже просто знакомым садиться за руль нетрезвыми», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу можно по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Напомним, пьяные водители в Карелии за 7 месяцев отправили на тот свет трех человек и 47 покалечили.