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В Петрозаводске забегом на дистанцию 1961 метр отметят первый полет человека в космос

Новости. Спорт
12:18, 29 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петрозаводск спортивный"
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В столице Карелии накануне Дня космонавтики стартует сезон бега и скандинавской ходьбы, где можно будет проверить свою спортивную форму и поддержать благотворительные инициативы.

Паблик "Петрозаводск спортивный" анонсирует традиционное открытие сезона для любителей бега и скандинавской ходьбы - Космическое спортивное утро, которое состоится в столице Карелии 10 апреля. Отметить День космонавтики приглашают Школа бега RunStart и Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala. Символическую дистанцию в 1961 метр смогут преодолеть все желающие - дети и взрослые.

У участников мероприятия будет возможность поддержать благотворительные инициативы. Организаторы совместно с зоозащитниками Фонда "Рекс" предлагают каждому принести с собой гречу и рис для собак приютов Петрозаводска. Вместе с Фондом "Карьяла" также будет организован сбор средств для поддержки спорта в сельской местности по программе "Спорт село".

Старт соревнований у Hotel Cosmos Petrozavodsk. Обязательна предварительная регистрация, ссылку на которую можно посмотреть в паблике. Участие бесплатное для всех.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и спорта Республики Карелия и Центра спортивной подготовки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-29 13:17:32
агрекалчнутые любят с палками ходить. Потому что ходьбу назвали скандинавской. А в лапту и городки играть не любят, потому что не бейсбол и крикет.
Валентин
2021-03-29 12:57:19
Ха,за,ха, про скафандр здорово подметили, сначала не понял смысл,потом прочитал в интернете, в чём прикол!?
User
2021-03-29 13:02:04
Валентин, Кудрявцев уже стирает.
кир
2021-03-29 12:55:34
Русская отметка со скандинавской ходьбой. Совсем сдурели, - сказал обычно выдержанный кот. И клубы с иностранными названиями. Агенты - не иначе.
Саныч
2021-03-29 12:47:49
Главное-лишний метр не перебежать, иначе конфуз будет!
Leopol'd
2021-03-29 12:43:25
Бег в масках, надеюсь! Ведь антиковидные мероприятия всегда в приоритете!
User
2021-03-29 12:54:40
Leopol'd, в масках, с дубинками и с запотевшим забралом. Антиковидные мероприятия всегда в приоритете!
кир
2021-03-29 13:14:21
User, сторожи, не отвлекайся.
Честный пенс
2021-03-29 12:32:39
Первый приз : скафандр Терешковой, первой женщины космонавта!?! Тот самый!
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