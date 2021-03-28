В Петрозаводске забегом на дистанцию 1961 метр отметят первый полет человека в космос

В столице Карелии накануне Дня космонавтики стартует сезон бега и скандинавской ходьбы, где можно будет проверить свою спортивную форму и поддержать благотворительные инициативы.

Паблик "Петрозаводск спортивный" анонсирует традиционное открытие сезона для любителей бега и скандинавской ходьбы - Космическое спортивное утро, которое состоится в столице Карелии 10 апреля. Отметить День космонавтики приглашают Школа бега RunStart и Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala. Символическую дистанцию в 1961 метр смогут преодолеть все желающие - дети и взрослые.

У участников мероприятия будет возможность поддержать благотворительные инициативы. Организаторы совместно с зоозащитниками Фонда "Рекс" предлагают каждому принести с собой гречу и рис для собак приютов Петрозаводска. Вместе с Фондом "Карьяла" также будет организован сбор средств для поддержки спорта в сельской местности по программе "Спорт село".

Старт соревнований у Hotel Cosmos Petrozavodsk. Обязательна предварительная регистрация, ссылку на которую можно посмотреть в паблике. Участие бесплатное для всех.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и спорта Республики Карелия и Центра спортивной подготовки.