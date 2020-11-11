В Петрозаводске задержали мужчину, угрожавшего расправой своей матери

На Древлянке женщина вызвала росгвардейцев, чтобы они спасли ее от агрессивного сына, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске вечером 10 ноября сработала тревожная сигнализация квартиры в микрорайоне Древлянка.

На объекте сотрудники батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали 33-летнего гражданина, который проявлял агрессию в отношении своей матери и обещал применить силу.

Выяснять обстоятельства произошедшего и принимать процессуальное решение по факту угрозы физической расправы будет полиция.