В Петрозаводске задержали мужчину, угрожавшего расправой своей матери

На Древлянке женщина вызвала росгвардейцев, чтобы они спасли ее от агрессивного сына, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В Петрозаводске вечером 10 ноября сработала тревожная сигнализация квартиры в микрорайоне Древлянка.
На объекте сотрудники батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали 33-летнего гражданина, который проявлял агрессию в отношении своей матери и обещал применить силу.
Выяснять обстоятельства произошедшего и принимать процессуальное решение по факту угрозы физической расправы будет полиция.
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