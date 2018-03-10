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Новости. Происшествия
15:29, 10 Марта 2018

В Петрозаводске задержан пьяный покупатель угрожавший ножом посетителям магазина

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который угрожал расправой посетителю торгового заведения на улице Московской, сообщил в отделе Росгвардии Карелии.

В Международный женский день около 21 часа в сетевом магазине, расположенном на улице Московской, мужчина приставал к посетителям торгового заведения.

Неравнодушный клиент магазина сделал замечание гражданину, на что тот ответил агрессией: достал нож и начал угрожать мужчине расправой. Во время инцидента рядом со злоумышленником находилась также 22-летняя девушка.

Мужчина обратился к молодым людям и предупредил их, что вызовет полицию, если они не прекратят беспредел. После чего молодая пара вышла на улицу и убежала в неизвестном направлении.

Выйдя из магазина, мужчина увидел автомобиль группы задержания Петрозаводского ОВО и обратился к наряду, рассказав о произошедшем и назвав приметы злоумышленника. Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к поиску подозреваемого.

У дома № 22, расположенного на Октябрьском проспекте, нарядом вневедомственной охраны злоумышленник со своей спутницей были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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