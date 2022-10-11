В Петрозаводске на месяц закроют проезд по улице, где провалился асфальт

Схема движения транспорта изменится на Древлянке со 2 ноябрям из-за работ по восстановлению ливневки, сообщили в администрации города.

Со 2 ноября будет перекрыт проезд по улице Петра Тикиляйнена напротив дома № 1 по улице Маршала Толбухина. Временные неудобства связаны с восстановлением ливневой канализации. В результате повреждения трубы на проезжей части образовался провал. В рамках муниципального контракта ИП Шкваров восстановит работоспособность ливневки. Трубу заменить должны до 30 ноября.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее индивидуальный предприниматель уже восстановил «ливневку» на Сулажгорской улице у дома № 4к4. На месте заменили часть трубопровода и выполнили очистку. Мероприятия призваны предотвратить разлив из ливневого колодца на Сулажгорской улице.

Ранее сообщалось, остановку транспорта запретят у инфекционной больницы в Петрозаводске.