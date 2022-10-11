Остановку транспорта у инфекционной больницы в Петрозаводске запретят

В ноябре изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в администрации города.

С 17 ноября в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Будет запрещена остановка на улице Кирова, 42 – на небольшом участке, ведущем к зданию Республиканской инфекционной больницы.

Нововведения призваны обеспечить круглосуточный беспрепятственный проезд спецтранспорта на территорию медицинского учреждения.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.