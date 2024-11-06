В Петрозаводске закрылся единственный подземный торговый центр

Закрылся подземный ТЦ «Пирамида», который расположен в центре карельской столицы.

В Петрозаводске закрылся подземный ТЦ «Пирамида», который расположен на улице Кирова.

Читатель «Столицы на Онего» прислала в редакцию фото того, как сейчас выглядит торговый центр снаружи и внутри.

Попасть в торговый центр нельзя — дверь закрыта. Каких-либо объявлений на дверях о работе или закрытии ТЦ горожанка также не увидела.



Судя по фото, в помещении планируется ремонт: установлена стремянка, вся мебель накрыта специальным материалом. Через стекло удалось заметить рабочего в спецовке (фото 2).

Отметим, стеклянное здание торгового центра было построено больше десяти лет назад. У входа планировалось установить фонтан, однако он так и не появился. Уже этой зимой значительная часть торговых площадей пустовала, оставались лишь отделы с сувенирами, эскалаторы не работали.