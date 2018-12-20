В Петрозаводске заработают новые светофоры

Светофорный объект установлен вблизи пешеходного перехода у перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 10.30 будут включены новые светофоры, смонтированные на пешеходном переходе неподалеку от площади Ленина.

Светофорный объект установлен в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".