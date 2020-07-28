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В Петрозаводске заработал спорткомплекс "Луми"

Новости. Спорт
11:19, 29 Июля 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В среду, 28 июля, как и планировалось, в карельской столице открылся для занятий спортивный комплекс "Луми", сообщили в мэрии Петрозаводска.

После смягчения связанных с распространением коронавируса ограничений первыми на лёд вышли юные хоккеисты. Теперь арена ожидает возвращения фигуристов, воспитанников спортивной школы № 6. Планируется, что они начнут свои тренировки с 31 августа.

В период отмены занятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на объекте провели обслуживание и испытания технического оборудования и инженерных сетей: льдозаливочной машины, систем химводоподготовки, отопления и вентиляции. Помимо этого, на территории комплекса провели и общехозяйственные работы: отремонтировали крыльцо главного входа, заменили участок трубопровода горячей воды вдоль раздевалок ледовой арены.

Массовые катания пока не возобновляют. Потоки тренировочных групп разделяются, чтобы они не контактировали друг с другом. Введены ограничения на пользование раздевалками.

Работники спорткомплекса обеспечены средствами 

С расписанием возобновлённых занятий можно познакомиться в группе "Луми».

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