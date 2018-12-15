В Петрозаводске завершает работу офис Пенсионного фонда

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Офис клиентской службы ПФР переезжает с Первомайского проспекта на улицу Чапаева.
Об этом сообщает пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда России.
"Отделение ПФР по Республике Карелия доводит до сведения жителей Петрозаводска и Прионежского района, что с 27 декабря прием населения по пенсионным вопросам, вопросам получения иных социальных выплат, СНИЛС и пр. будет организован в основном офисе клиентской службы Пенсионного фонда в Петрозаводске по адресу: ул. Чапаева, 5. Специалисты клиентской службы по адресу пр. Первомайский, 35 завершают свою работу по этому адресу 27 декабря",- информируют представители ПФР в Карелии.
Прием страхователей, как и прежде, проводится по адресу ул. Лыжная, 2-б.
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