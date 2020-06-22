В Петрозаводске завершился ремонт первого фасада здания с применением антивандального покрытия (ФОТО)

Сотрудники администрации Петрозаводска и Петросовета проинспектировали ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.

Во вторник, 23 июня, на выездном совещании городские власти осмотрели дом на улице Свердлова, 1, фасад которого уже отремонтировали. Подрядчиком выступила фирма "Люмакс". Стоимость ремонта объекта составила более 2,2 млн рублей.



На этом объекте были заменены оконные и балконные отливы, водосточная система, выполнена гидроизоляция балконных плит. В рамках контракта произведены помывка, оштукатуривание, шпаклевка, а также окраска фасада, деревянных окон, балконных ограждении, пожарной лестницы.



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Поверх краски нанесли специальное антивандальное средство, которое должно защитить фасад от граффити. Покрытие испытали в действии. "Вандалы" оставили надписи на стене, которые с помощью мыльного раствора были устранены.

"Это первый дом, на котором были полностью выполнены работы по окраске фасада. В настоящий момент организованы приемо-сдаточные работы. Каких-то серьезных замечаний к подрядчику выявлено не было. Отмечу, что осуществлялся независимый контроль привлеченной организацией БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия". Поэтому перед подписанием документов на оплату мы обязательно убедимся в том, что организация подтверждает правильность выполненных работ по технологии. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет, поэтому даже если в последующем будут выявлены какие-то недочеты, подрядная организация обязана будет их устранить", – сказал председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.



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По словам руководителя подрядной организации, на обновление фасада ушел месяц. Работы были выполнены с применение качественных материалов, по современной технологии.



Как отметила депутат Петрозаводского городского совета Наталья Ларшина, депутатский корпус продолжает вести контроль за качеством выполненных работ, а также за освоением выделенных средств в рамках 100-летия Карелии.



© Столица на Онего



Напомним, всего в этом году должно быть отремонтировано 48 зданий. В активной фазе находятся 25 объектов. По 32 ведется закупка оборудования, либо монтажные работы.



"У нас проведена очень серьезная работа по выбору цвета, оттенка фасада каждого дома – всё согласовывалось с градостроительным советом, с художественной комиссией Петрозаводска и обязательно с жителями домов", – отмечала ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник.



Также в разных районах города проходит реконструкция лестничных спусков. Подрядчик отремонтирует их на улицах Вольной, Пушкинской, Ровио, Фрунзе, Кузьмина, на проспектах Карельском и Александра Невского и на Лососинской набережной. Общая стоимость работ – 35,2 млн рублей.



Сотрудники администрации проверили ход выполнения работ в створе улицы Свердлова. На ремонт лестницы выделено более 4 млн рублей. Подрядная организация должна завершить работы до 1 июля, но не укладывается в срок.



"Подрядчик не успевает. На то есть объективные и субъективные причины. Если объект не будет сдан в срок, то будут применены санкции", – предупредил Андрей Бекелев.

До 20 августа все работы по реконструкции лестничных спусков должны быть завершены.