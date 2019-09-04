В Петрозаводске завершился сезон фонтанов

По решению Администрации Петрозаводского городского округа с сегодняшнего дня перестают работать фонтаны.

"РКС-Петрозаводск" начинают подготовку фонтанов к зимнему периоду. В этом году сезон фонтанов стартовал почти на полмесяца раньше прошлого года – торжественная церемония открытия фонтанов состоялась 17 мая, в прошлом же году, фонтаны начали свою работу с 1 июня. АО "ПКС-Водоканал" обслуживает фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекула Фуллерена", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота – все они сегодня будут отключены. Напомним, в этом году преобразился фонтан в микрорайоне Древлянка, расположенный на Берёзовой аллее. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" помимо того, что прочистили трубы перед запуском фонтана (эта процедура обязательна каждый год), сделали косметический ремонт и подключили фонтан к централизованным сетям водоснабжения (раньше чашу фонтана приходилось наполнять самостоятельно раз в неделю). Обновленный фонтан радовал петрозаводчан и гостей города целое лето.