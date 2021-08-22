В Петрозаводске зажгут Цветаевский костер

В День смерти поэта Марины Цветаевой в столице Карелии вновь пройдет акция «Цветаевский костер».

Инициатором проведения Цветаевских костров в Петрозаводске была Наталья Васильевна Ларцева, которой не стало в 2017 году. Традицию продолжили ее друзья. 31 августа в 16.00, в день и час, когда Марина Цветаева ушла из жизни, на берегу реки Лососинка в 21-й раз зажгут костер в память о поэте. Об этом сообщает интернет-журнал «Лицей».

По традиции у костра звучат стихи Марины Цветаевой и других поэтов, ей посвященные, песни под гитару.

Место встречи: остановка «Республиканская больница», далее вниз по дороге мимо «Горки» к берегу реки Лососинка. Подробности можно узнать здесь.