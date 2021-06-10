В Петрозаводске здание бывшей спортшколы с участком, где заливали каток, могут выставить на продажу

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса.

По поручению руководителя республики Артура Парфенчикова в Петрозаводске исследуют «заброшки», которые представляют опасность. Среди них — здание бывшей спортивной школы на Варкауса.

Как пишет мэр Петрозаводска на своей странице в соцсети, объект непригоден для тренировок по настоянию надзорных органов. Неэксплуатируемое здание содержится за счет городского бюджета. Ежемесячно окна и двери заколачиваются, но это не мешает посторонним проникать внутрь.

«У города есть два варианта — снести здание или продать его вместе с земельным участком. Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — считает Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска пообещал, что город при этом не потеряет спортивный объект. Проект конькобежного стадиона, который расположится рядом со спортивным комплексом «Луми», уже разработан.

«Объект предназначен для проведения круглогодичного учебно-тренировочного процесса, соревнований регионального уровня по конькобежному спорту, а также для проведения массового катания. Внутри конькобежной дорожки, которая будет доступна даже при плюсовых температурах на улице, предусмотрены площадки для игры в мини-футбол и стрит-баскетбол. Планируемый срок строительства объекта 2021–2022 годы», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске закрыли каток в спортивном комплексе «Луми».