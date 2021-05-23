В Петрозаводске закрыли каток в спортивном комплексе «Луми»

Ледовая арена «Луми» будет недоступна для посетителей до 26 июля.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в спортивном комплексе планируются работы по техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем. 23 мая в «Луми» отключили системы холодного и горячего водоснабжения.

По информации дирекции спорта города в июне будет проведено ТО ледозаливочной машины «Замбони», системы химводоподготовки, холодильного и вентиляционного оборудования. Также пройдут гидравлические испытания и промывка теплоснабжения. В здании спорткомплекса будет покрашена ледовая плита, нанесена разметка.

Все технические и общехозяйственные работы в «Луми» планируются завершить до 26 июля.

Ранее сообщалось, спорткомплекс «Луми» оборудовали на 15 млн рублей.