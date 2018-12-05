В Петрозаводске зеленый фонд готовят к зиме

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Специалисты-озеленители ведут сезонные работы по уходу за крупной растительностью, сообщили в Администрации Петрозаводска.
Сотрудники ООО "Городской комбинат благоустройства" в рамках оказания спонсорской помощи установили сетки вокруг молодых деревьев, высаженных в Петрозаводске в 2016-2018 годах. Ограждения будут оберегать стволы саженцев от повреждений.
Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, также выполнено мульчирование (покрытие почвы защитным слоем) возле стволов молодых лип, высаженных на проспекте Ленина.
Эта процедура позволит растениям легче перенести зиму, предохранит их от пересыхания и чрезмерного роста сорняков летом, обеспечит дополнительным питанием.
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