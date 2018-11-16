В Петрозаводске женщина помогла остановить укатившийся с детьми автомобиль

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Инцидент произошел 15 ноября на Ключевой.
Как рассказала участник паблика "ДТП Петрозаводска" Aliss Aliss, в 17 часов около детского сада неравнодушная девушка помогла остановить покатившийся под горку автомобиль, в котором находились двое детей.
"Изначально машина стояла на ручнике на относительно ровной поверхности и ничего не предвещало, как говорится.... но "ручник" подвел. Как только дети сели в машину - она покатилась!!! К счастью, все закончилось благополучно благодаря помощи проходившей мимо девушки!" – написала владелец авто Aliss Aliss.
"Испытав сильнейший стресс, забыла сказать спасибо! Благодарю сейчас", - добавила участница паблика.
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