В Петрозаводске женщина помогла остановить укатившийся с детьми автомобиль

Инцидент произошел 15 ноября на Ключевой.

Как рассказала участник паблика "ДТП Петрозаводска" Aliss Aliss, в 17 часов около детского сада неравнодушная девушка помогла остановить покатившийся под горку автомобиль, в котором находились двое детей.

"Изначально машина стояла на ручнике на относительно ровной поверхности и ничего не предвещало, как говорится.... но "ручник" подвел. Как только дети сели в машину - она покатилась!!! К счастью, все закончилось благополучно благодаря помощи проходившей мимо девушки!" – написала владелец авто Aliss Aliss.

"Испытав сильнейший стресс, забыла сказать спасибо! Благодарю сейчас", - добавила участница паблика.