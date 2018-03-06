В Петрозаводске женщину дважды обманули мошенники: сначала "экстрасенсы", затем "правоохранители"

В Петрозаводске 70-летняя женщина дважды стала жертвой мошенников, она перевела им в общей сложности 1,1 млн рублей.

Как рассказали во вторник в карельском МВД, летом прошлого года пенсионерка нашла в сети Интернет объявление об услугах экстрасенсов, которые лечат от любых заболеваний.

"Она позвонила по указанному номеру, где ей ответил мужчина. Он рассказал, что лечение проходит дистанционно в течение месяца. Пенсионерка, желавшая избавиться от недуга, согласилась и стала перечислять на указанные счета различные суммы денежных средств", - отметили в министерстве.

В августе – а к тому времени женщина перечислила экстрасенсам 1 миллион рублей – ей позвонили, сообщив, что она здорова, лечение завершено.

А в феврале этого года с пенсионеркой связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

"Он поведал женщине, что летом она стала жертвой аферистов, но все ее денежные средства будут возвращены. Однако пострадавшей необходимо оплатить комиссию и инкассаторские услуги по перевозке похищенного миллиона. Вновь женщина поверила и перечислила еще 106 000 рублей на счет, указанный звонившим. Только после этого потерпевшая поняла, что оба раза была обманута, и обратилась в полицию", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.