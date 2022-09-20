В Петрозаводске жилой дом разваливается на глазах

Застройщик в 2006 году возвел в Петрозаводске дом, который сегодня вместе с жильцами уходит под воду.

Жильцы дома на улице Петрова, 9А в Петрозаводске напуганы тем, что их дом проваливается под землю и тонет в воде из-за просадки грунта. Они заявляют, что здание разрушается. Дом был построен относительно недавно, в 2006 году. На территории постройки, у первого подъезда начал проседать грунт. По словам жильцов, застройщик попытался решить вопрос, засыпая провал щебнем, однако это было безуспешно. «В общей сложности в провал было высыпано более 20 „Камазов“ щебня», — заявили жильцы в обращении в электронную приемную губернатора Карелии.

«На текущий момент провал засыпан гранитным камнем жителями дома; в подвальном помещении образовался провал в полу (отвалилась бетонная плита); под фундаментом стоит вода; крыльцо и стяжка просели между 2 и 3 подъездами; дорога разрушается. Вместо асфальта уложена железобетонная плита, под ней пустота. В 3 и 4 подъездах трещины в стенах, рука пролазит. Дом гуляет, что может привести к очень трагическим последствиям, в том числе жертвам», — говорится в сообщении жильцов.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».