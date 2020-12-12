В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Несколько десятков жителей Кукковки сегодня вышли на митинг с требованием начать строить взрослую поликлинику у них в микрорайоне не в 2023 году, а 2021-ом.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке более двух десяткой жителей собрались на митинг у гипермаркета "Добрыня", на месте строительства будущей поликлиники для взрослых, чтобы выступить с требованием как можно скорее начать строительство взрослой поликлиники у них в микрорайоне.

По словам депутат Петросовета от КПРФ Галины Васильевой, представляющей интересы жителей микрорайона Кукковка, еще в июне этого года вышло постановление о том, что участок на месте бывшей парковки у гипермаркета "Добрыня" зарезервирован под строительство медицинского учреждения – поликлиники.

"Строительство взрослой поликлиники стало возможным в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, разработанной по поручению президента страны, - отмечается в обращении участников митинга. - Сегодня, как утверждают власти республики, проект по строительству поликлиник на Кукковке стоит на первом месте среди других проектов и само строительство при условии федерального финансирования запланировано на 2023-2025 годы".

Тем не менее, участники митинга считают, что строительство поликлиники необходимо начать как можно скорее и не откладывать его на 2023-2025 годы.

Строительств поликлиники на Кукковке должно быть в приоритете – такое требование перед республиканскими властями выдвинули митингующие.