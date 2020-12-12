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В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Новости. Общество
13:53, 13 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Несколько десятков жителей Кукковки сегодня вышли на митинг с требованием начать строить взрослую поликлинику у них в микрорайоне не в 2023 году, а 2021-ом.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке более двух десяткой жителей собрались на митинг у гипермаркета "Добрыня", на месте строительства будущей поликлиники для взрослых, чтобы выступить с требованием как можно скорее начать строительство взрослой поликлиники у них в микрорайоне.

По словам депутат Петросовета от КПРФ Галины Васильевой, представляющей интересы жителей микрорайона Кукковка, еще в июне этого года вышло постановление о том, что участок на месте бывшей парковки у гипермаркета "Добрыня" зарезервирован под строительство медицинского учреждения – поликлиники.

"Строительство взрослой поликлиники стало возможным в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, разработанной по поручению президента страны, - отмечается в обращении участников митинга. - Сегодня, как утверждают власти республики, проект по строительству поликлиник на Кукковке стоит на первом месте среди других проектов и само строительство при условии федерального финансирования запланировано на 2023-2025 годы".

Тем не менее, участники митинга считают, что строительство поликлиники необходимо начать как можно скорее и не откладывать его на 2023-2025 годы.

Строительств поликлиники на Кукковке должно быть в приоритете – такое требование перед республиканскими властями выдвинули митингующие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2020-12-13 14:41:48
Портянки -Кир с социопатом сразу оживились . Они как цепные псы, чувствуют недовольство Хозяина и бросаются на нормальных людей ,не дожидаясь команды фасссс....
кир
2020-12-13 14:36:28
Галина Васильева ещё не добилась закрытия самобытного ларька на ул. Ровио, 18. "Вкусняшка" берет только наличные деньги. Сколько будут издеваться над законами Российской Федерации? Или у автономии свои понятия о законах?
елпидифор
2020-12-13 14:22:46
Куда мэр смотрит? Надо, как батька в Белоруссии, бабок водометами... А то, глядишь, и свобод потребуют самобытные, не так ли, Кир?
театральный критик
2020-12-13 14:07:10
Без плакатиков не считается :)
елпидифор
2020-12-13 14:57:11
театральный критик, так стандартные, отпечатанные плакатики, флаги и транспаранты только офээновцы имеют за счет налогоплательщиков. У бабки газету, чтоб что-то на ней написать денег.
А вообще, молодцы, бабули!
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