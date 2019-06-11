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Новости. Общество
12:15, 11 Июня 2019
фото: Евгений Фельдман для "Медузы"

В Петрозаводске журналисты выйдут на акцию в поддержку Ивана Голунова

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Сотрудники петрозаводских редакций планируют провести акцию в поддержку находящегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Акция состоится в среду, 12 июня, в 12 часов дня в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Об этом сообщает Союз журналистов Карелии.

"Мы, карельские журналисты, решили не оставаться в стороне от этого события. Завтра в 12 часов дня мы соберемся в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Мы тоже выразим поддержку нашему коллеге, которому, как мы считаем, подкинули наркотики в связи с его профессиональной деятельностью. Мы понимаем, что на его месте может оказаться любой из нас, из тех, кто пытается писать и показывать правду. А потому мы не можем остаться в стороне", - говорится в заявлении регионального Союза журналистов.

В Москве 12 июня запланирован марш за свободу Ивана Голунова. Участники акции требуют освободить журналиста и наказать тех, кто причастен к его задержанию.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.

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Комментарии

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Чудик
2019-06-11 13:46:39
Сторонники майдана -это такие как ты Американец………….( плохое слова ) ,члены провластного ОПГ , а остальные порядочные люди с другой стороны, вместе с Голуновым . Обтекай .
Zim
2019-06-11 13:24:24
А почему некоторые утверждают, что те кто за власть, за сильных мира сего - те герои и патриоты, а те, кто за простых людей, за их права, за слабых, то они трусы и предатели?
Американец
2019-06-11 12:35:48
наверняка придут Фукс, Ермолина, Захарчук, Литвин, Гусев и прочие жертвы "режима", которые пухнут от радости, что Россию гнобят.
Все, кто придет - сторонник майдана в России, вот и посмотрим на предателей карельских
zanoza
2019-06-11 13:00:22
Американец, а не слишком ли опрометчиво людей с активной жизненной позицией в предатели записывать?
кир
2019-06-11 12:25:40
Поташов с Фуксом и Белянчиковым выйдут?
Американец
2019-06-11 12:47:49
кир, обязательно, эти ....лизы в первых рядах.
Dima
2019-06-11 13:13:45
товарищ майор, не думал, что вы здесь.
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