В Петрозаводске журналисты выйдут на акцию в поддержку Ивана Голунова

Сотрудники петрозаводских редакций планируют провести акцию в поддержку находящегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Акция состоится в среду, 12 июня, в 12 часов дня в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Об этом сообщает Союз журналистов Карелии.

"Мы, карельские журналисты, решили не оставаться в стороне от этого события. Завтра в 12 часов дня мы соберемся в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Мы тоже выразим поддержку нашему коллеге, которому, как мы считаем, подкинули наркотики в связи с его профессиональной деятельностью. Мы понимаем, что на его месте может оказаться любой из нас, из тех, кто пытается писать и показывать правду. А потому мы не можем остаться в стороне", - говорится в заявлении регионального Союза журналистов.

В Москве 12 июня запланирован марш за свободу Ивана Голунова. Участники акции требуют освободить журналиста и наказать тех, кто причастен к его задержанию.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.