В Петрозаводской консерватории новый руководитель

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Много лет проработавшего в этой должности Владимира Соловьева заменил преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Кубышкин.
В начале декабря представитель Министерства культуры России Святослав Голубенко познакомил первых лиц Петрозаводской государственной консерватории с новым руководителем. Им стал 35-летний преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Кубышкин.
По специальности он – дирижер хора и симфонического оркестра. 4 декабря Алексей Кубышкин уже приступил к работе. Сегодня в ВУЗе более ста штатных преподавателей, но с коллективом новый руководитель еще не встретился.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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