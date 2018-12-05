В Петрозаводской консерватории новый руководитель

Много лет проработавшего в этой должности Владимира Соловьева заменил преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Кубышкин.

В начале декабря представитель Министерства культуры России Святослав Голубенко познакомил первых лиц Петрозаводской государственной консерватории с новым руководителем. Им стал 35-летний преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Кубышкин.

По специальности он – дирижер хора и симфонического оркестра. 4 декабря Алексей Кубышкин уже приступил к работе. Сегодня в ВУЗе более ста штатных преподавателей, но с коллективом новый руководитель еще не встретился.

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