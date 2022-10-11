В честь 55-летия Петрозаводской консерватории дирижировать оркестром будет ректор

В Большом зале Петрозаводской консерватории в исполнении симфонического оркестра прозвучат наиболее известные сочинения А. К. Глазунова, сообщили в вузе.

В пятницу, 28 октября, в Большом зале Петрозаводской консерватории в исполнении симфонического оркестра под управлением ректора вуза Алексея Кубышкина прозвучат наиболее известные сочинения композитора Александра Глазунова.



Концерт состоится в честь 55-летия консерватории. В нем также примут участие Академический хор вуза. Солисты — заслуженный артист России Александр Васильев (виолончель) и Евгения Лубянцева (скрипка).



Имя выдающегося музыкального деятеля Александра Глазунова консерватория носит с 2003 года. В течение последних лет по инициативе ректора музыкальном вузе ежегодно проводится День этого композитора и дирижера, талантливого педагога и ректора Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) консерватории с 1905 по 1928 годы.



Глазунов был одним из самых исполняемых авторов симфонической и камерной музыки в императорском Петербурге, обладал профессиональным авторитетом среди своих коллег и учеников, завоевал признание в международной композиторской среде.