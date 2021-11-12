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Работники культуры в карельских деревнях станут миллионерами

Новости. Культура
10:57, 21 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

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Министерство культуры Карелии планирует в 2022 году приступить в выполнению программы «Земский работник культуры» для решения кадровой проблемы в отрасли в сельской местности.

Об этом рассказал в эфире телеканала ОТР руководитель министерства Алексей Лесонен.

По его словам, в рамках программы молодым специалистам, которые будут устраиваться на работу в сельской местности будут давать «подъемные» в размере 1 млн рублей.

«Эту программу мы ждем. Скорее всего она стартует в следующем году. Те потребности, которые у нас есть по муниципалитетам, сельским территориям, мы уже подготовили», — сказал Лесонен.

Он пояснил, каких специалистов не хватает в сельских организациях культуры.

«Нужны кадры, особенно, в сельских ДК, там, где есть танцевальные и песенные коллективы. Нужны хорошие специалисты и по хоровому пению, очень сильно не хватает хореографов, аккомпаниаторов. Отдельно, это, конечно, кадры для музыкальных школ и школ искусств… Мы смотрим на эффект такой же программы в здравоохранении — отлично работает», — отметил министр.

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Комментарии

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Амператор
2021-12-21 11:20:00
Фукс и Липовецкий сразу селянами станут, Ермолина туда же
кир
2021-12-21 12:53:08
Амператор, насмешница и заноза тоже в очередь встанут. :)
Ванёк
2021-12-21 13:46:09
кир, да и ты бы туда поехал , артисты в деревне нужны .
Экспeрд
2021-12-21 12:12:59
Амператор, да чего мелочиться - всех агрекалчнутых туда. Пусть читки устраивают.
Offff
2021-12-21 12:18:37
Экспeрд/жандарм . Ты сам с собой разговариваешь ? :)
насмешница
2021-12-21 14:31:47
Offff, ну да, поют хором
Offff
2021-12-21 13:54:03
насмешница, Тролль с погонялом "эсперд".. уже раз проговорился, что имеет отношение к "жандармам"... к тем , кто по службе и
по убеждениям ..ищут смуту здесь . Обратите внимание , у троллей с десяток блуждающих ников , пишут одни и те же штампы . Координированно работают .. )))) :)
насмешница
2021-12-21 13:39:56
Offff, нет, он просто специалист по хоровому пению и подтанцовке.
Эксперт во всем. В судах очень востребован. Запросто заключение даст про что угодно, даже про ЗИЛ-130, в котором ни ухом ни рылом
Offff
2021-12-21 13:34:51
кир, кот, это про тебя говорил ..насчет инициативы :)
кир
2021-12-21 13:02:26
Offff, бестолочь, как ты надоел, - сказал кот. И добавил, что опаснее дурака только дурак с инициативой. :)
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