Работники культуры в карельских деревнях станут миллионерами

Министерство культуры Карелии планирует в 2022 году приступить в выполнению программы «Земский работник культуры» для решения кадровой проблемы в отрасли в сельской местности.

Об этом рассказал в эфире телеканала ОТР руководитель министерства Алексей Лесонен.

По его словам, в рамках программы молодым специалистам, которые будут устраиваться на работу в сельской местности будут давать «подъемные» в размере 1 млн рублей.

«Эту программу мы ждем. Скорее всего она стартует в следующем году. Те потребности, которые у нас есть по муниципалитетам, сельским территориям, мы уже подготовили», — сказал Лесонен.

Он пояснил, каких специалистов не хватает в сельских организациях культуры.

«Нужны кадры, особенно, в сельских ДК, там, где есть танцевальные и песенные коллективы. Нужны хорошие специалисты и по хоровому пению, очень сильно не хватает хореографов, аккомпаниаторов. Отдельно, это, конечно, кадры для музыкальных школ и школ искусств… Мы смотрим на эффект такой же программы в здравоохранении — отлично работает», — отметил министр.